Çorum Belediyesi tarafından organize edilen 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali, 21-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festivalin organizasyon hizmet alımına ilişkin ihale geçtiğimiz hafta tamamlanırken, konser programında yer alacak sanatçılar da belli oldu.

SEFO, BURAY, SONER SARIKABADAYI VE MUSA EROĞLU SAHNE ALACAK

Festival kapsamında Türk halk müziğinin usta ismi Musa Eroğlu, pop müziğin başarılı sanatçılarından Buray ve Soner Sarıkabadayı ile Sefo sahne alacak.

Farklı müzik türlerinden sanatçıların yer alacağı festival şimdiden Çorumluları heyecanlandırdı.

Sanatçıların hangi gün sahne alacağı ise henüz netlik kazanmadı. Konser takvimi ve festivalin detaylı programının önümüzdeki günlerde Çorum Belediyesi tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ