Gülabibey Mahallesi Bağcılar 3. Cadde'de yaşayan vatandaşlar, yaklaşık iki haftadır sokak lambalarının yanmadığını belirterek yetkililere tepki gösterdi.

Mahalle sakinleri, geceleri caddenin tamamen karanlığa büründüğünü, bu durumun hem güvenlik hem de günlük yaşam açısından ciddi sorunlara yol açtığını ifade etti.

Arızayı defalarca yetkililere bildirdiklerini söyleyen vatandaşlar, yaptıkları başvurulara rağmen sorunun çözüme kavuşturulmadığını dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden biri, "186'yı defalarca arıyoruz ancak hiçbir şekilde gelip yapmıyorlar. YEDAŞ'a iki kez gittim, 'yapılacak' dediler ama gelen olmadı. Yaklaşık iki haftadır karanlıktayız. Sesimizin duyulmasını istiyoruz." diyerek yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde yaşanan karanlığın güvenlik açısından endişe oluşturduğunu belirterek, sokak aydınlatmalarındaki arızanın bir an önce giderilmesini istedi.