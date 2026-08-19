Yeni Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Hamdullah Uğur Yağmur, “Futbol sahada rekabet, tribünde renk, toplumda ise dostluk olmalıdır” dedi.

Gençlerbirliği deplasmanında Çorumlu hemşehrimiz Göktuğ’a yönelik yaşanan ve kamuoyunda tepki oluşturan davranışın ardından, Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık’ın gösterdiği duyarlılığı ve attığı adımı kıymetli bulduklarını bildiren Yağmur, “çocuklarımızı rakip olarak değil, futbolun geleceği olarak görmeliyiz” ifadesini kullandı.

Hamdullah Uğur Yağmur, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“ÇOCUKLAR FUTBOLUN GELECEĞİDİR”

“Bizler, futbolun yalnızca 90 dakikalık bir mücadele olmadığını; farklı şehirleri, farklı renkleri ve farklı insanları bir araya getiren önemli bir sosyal değer olduğunu düşünüyoruz.

Bu nedenle Çorum’a da önemli bir görev düşmektedir.

Özellikle Süper Lig’de mücadele eden dört büyük kulübümüzün Çorum deplasmanlarında, Çorumlu ailelerin Çorum FK formasıyla tribünde yer almasının yanında, çocuklarımızın gönül verdikleri takımın formasını giymek istemeleri halinde bu formalarıyla tribünde yerlerini alabilmelerini istiyoruz.

Bir baba Çorum FK formasını giyerken, çocuğu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor formasını giyebilir. Bunda hiçbir sakınca görmemeliyiz.

Çünkü çocuklarımızı rakip olarak değil, futbolun geleceği olarak görmeliyiz.

Tribünlerimizde çocukların korktuğu değil, kendisini güvende ve değerli hissettiği bir atmosfer oluşturalım.

“SPOR, HOŞGÖRÜDÜR”

Rakip takımın formasını giyen bir çocuğa tepki göstermek yerine, ona “Hoş geldin” diyebilen bir şehir olalım.

Çorum’un misafirperverliği, tribün kültürümüzün ve spor anlayışımızın da temelini oluşturmalıdır.

Bugün başka bir şehirde yaşanan olumsuzluğu eleştirirken, yarın aynı sınavla biz karşılaşmayalım.

Arca Çorum FK’nın bu konuda attığı adımın yalnızca bugüne ilişkin bir tepki olarak kalmamasını, Çorum’da da kalıcı bir fair-play ve centilmenlik kültürünün başlangıcı olmasını temenni ediyoruz.

“SPOR DÜŞMANLIK DEĞİL,

DOSTLUK VE KARDEŞLİKTİR”

Bizim çağrımız nettir:

Çocuklarımızın formasına değil, yüzündeki gülümsemeye bakalım.

Spor düşmanlık değil, dostluk ve kardeşliktir.

Çorum’a gelen her takımın taraftarını misafirimiz olarak görelim; Çorum’dan başka şehirlere giden taraftarlarımızın da aynı anlayışla karşılanmasını sağlayalım.

Çünkü biz inanıyoruz ki:

Futbol sahada rekabet, tribünde renk, toplumda ise dostluk olmalıdır.”

Muhabir: Haber Merkezi