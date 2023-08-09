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Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın ve beraberindeki Kamu-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri TBMM’ye giderek Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Vahit Kayrıcı ve Mehmet Tahtasız’a kutlama ziyaretlerinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver’i de ziyaret eden heyet Çorum milletvekilleri Ahlatcı, Kaya Kayrıcı ve Tahtasız ile yaptığı görüşmelerde de seçilmeleri nedeni ile kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.