Konfederasyon Genel Merkezinde basınla bir araya gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlileri ve emeklilerin 2026-2027 yıllarında alacakları zam oranlarının ve elde edecekleri diğer mali ve sosyal haklarının görüşüleceği 8'inci toplu sözleşme sürecinden önce kendi hazırladıkları teklifleri açıkladı.

Ali Yalçın konuşmasına Eskişehir'de orman yangınlarıyla mücadele ederken şehit olan orman çalışanlarına ve AKUT gönüllülerine rahmet dileyerek başladı. Memurların maaş ve ücretlerinin açlık ve yoksulluk sınırı arasında sıkıştığı bir süreçte yaşadıklarını belirten Yalçın, “Bu olumsuz tabloyu tersine çevirmek, emekçinin hakkını teslim etmek için toplu sözleşme masası son derece önemli, gelir kayıplarımızın telafisi için gerekli. Maaş ve ücretlerin, hayal ürünü enflasyon hedeflerine göre artırılması nedeniyle bugün olması gerekenden uzak bir noktadayız. Merkez Bankasının enflasyon hedefi, 2012 yılından itibaren istikrarlı şekilde yüzde 5 olarak belirleniyor ama 13 yıldır bu rakam hiç tutmuyor” dedi.

Kamu İşveren Heyetinin enflasyona dair hedefini, beklentisini ve tahminini piyasa gerçeklerine göre belirlemesi gerektiğine dikkati çeken Yalçın, "Nasıl ki devlet alacaklarına yeniden değerleme oranıyla yüksek artış belirliyorsa, vereceği zamda da aynı artışı benimsemeli. Kendine cömert, çalışana cimri olmamalıdır. Maaş ve ücretleri artırmak kadar; enflasyonu düşürmenin de hayati öneme sahip olduğunu en iyi biz biliyoruz. Fakat bunu, emekçiyi ezerek yapmak, ne Türkiye'nin büyüklüğüne ne de bütçesine yakışmaz" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen olarak, toplu sözleşmeye bütün sendikalar, üyeler ve teşkilatlarıyla birlikte 6 aydır hazırlandıklarını aktaran Yalçın, "Sahadan masaya, üyeden genele, tespitten çözüme, talepten teklife her konuyu bütün çaprazlarıyla değerlendirdik. Tekliflerimizi bu bakış açısıyla şekillendirdik. Amacımız, kamu personel sisteminde unvan, görev, yetki ve ücret bakımından bozulan skalayı düzeltmek, gelir adaletini sağlamak ve çalışma barışını temin etmektir" şeklinde konuştu.

Yalçın, Memur-Sen 2026-2027 yıllarına ilişkin zam teklifini şekillendirdiklerini söyleyerek şunları kaydetti: "2026 ve 2027 yıllarına ilişkin zam teklifimizi il temsilcilerimizle, genişletilmiş başkanlar kurulumuzla ve başkanlar kurulumuzla şekillendirdik. Enflasyondan kaynaklı kayıpların telafisi, hakemin yanlış kararlarının tazmini ve emekli aylıklarına da etki etmesi için; 2026 yılının birinci 6 ayında 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 Refah Payı verilmesini, yüzde 25 de oransal zam verilmesini istiyoruz. İkinci 6 ayında ise yüzde 20 oransal zam teklif ediyoruz. 2027 yılının Birinci 6 ayında 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılmasını yüzde 20 oransal zam ve ikinci 6 ayında yüzde 15 oransal zam teklif ediyoruz. Enflasyon farkının geçtiği aydan itibaren 2 puan artırımlı verilmesini teklif ediyoruz.”

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 8'inci dönem toplu sözleşme tekliflerinin Memur-Sen ve sendikaların internet sitesine yüklendiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: İHA AJANS