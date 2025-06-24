Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Arca Çorum FK’nın yeni sezon hazırlık programı ikinci kez değişti. Son düzenlemeye göre, yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran’da, yine Bolu-Esentepe’de başlanacağı duyuruldu.

Hatırlanacağı üzere, ilk etapta yeni sezon hazırlıklarına 26 Haziran’da, Bolu-Esentepe’de başlanacağı ve 3 etaplı bir kamp yapılacağı duyurulmuş, ilk etap kampının 26 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde Bolu-Esentepe’de, 2.etap hazırlıklarının 9-19 Temmuz tarihlerinde Bolu Von Otel tesislerinde, 3.ve son etap kapının ise 22 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde, Düzce’deki Topuk Yaylası’nda yapılacağı belirtilmişti.

BOLU’DAN nKAYSERİ’YE ALINMIŞTI

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada ise kamp yerinin ve başlama tarihinin değiştiği bildirilmiş, kamp yerinin Kayseri-Erciyes, ilk antrenman tarihinin ise 27 Haziran olarak değiştiği belirtilmişti. 1.etap kampının 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde, 2.etap kampının aynı yerde 10-20 Temmuz tarihlerinde, 3.etap kampının ise 23 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

TAM’IN İSTEĞİ İLE DEĞİŞTİ

Teknik direktörlük görevine Tahsin Tam’ın getirilmesi üzerine kamp programı ikinci kez değişti. Kulüpten yapılan açıklamada, Tahsin Tam’ın talebi doğrultusunda sezon hazırlıklarına 30 Haziran Pazartesi günü, Bolu’daki The Sign Esentepe Hotel’in tesislerinde başlanacağı bildirilirken, ilk etap kampının 9 Temmuz’da sona ereceği, 2.etap kampının 12 Temmuz-21 Temmuz tarihlerinde Bolu Vonresort Abant Hotel’in tesislerinde yapılacağı kaydedildi.

3 etaplı kampın son etabının ise Düzce’deki Topuk Yaylası Tesislerinde, 24 Temmuz’da başlayıp 2 Ağustos’ta sona ereceği belirtildi.