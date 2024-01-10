Kırmızı-Siyahlı takım, Lara'daki Titanic Otel'in sahasındaki son antrenmanını bu sabah yaptı. Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde yapılan antrenmana tüm futbolcuların katıldığı belirtildi.

Isınma ile başlayan antrenmanın 5'e 2 pasın ardından koordinasyon çalışmasıyla devam ettiği ve taktik içerikli oyunla sona erdiği kaydedildi.

Antrenmanla birlikte kamp hazırlıklarını tamamlayan Ahlatcı Çorum FK, uçakla Ankara'ya, oradan da Çorum'a dönmek üzere Antalya'dan ayrıldı.

Ahlatcı Çorum FK, yarın saat 15.30'da yapacağı antrenmanla, Pazar günü, sahasında Tuzlaspor'la oynayacağı ikinci yarının ilk hafta maçının hazırlıklarını sürdürecek.