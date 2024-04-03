Süleyman Kamışlı “Mahallemize hizmet için ekibimle birlikte yola çıktım, ancak seçimden başarıyla çıkmak nasip olmadı. Halkımızın kararına saygı duyuyor, mahallemize muhtar olarak seçilen Metin Kaşar arkadaşımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.

Seçim kampanyası boyunca bizlere destek olan başta ailem ve çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarına, esnafımıza ve seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Seçim kampanyası döneminde elde ettiğimiz dostlukların ve sevgi bağlarının güçlenerek ilelebet devam etmesini arzu ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ