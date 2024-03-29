31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Kamil Deveci, çalışmalarıyla esnafın ve halkın takdirini kazanıyor.

Muhtar adaylığını 4 yıl önce açıklayan ve çalışmalarına başlayan Kamil Deveci, mahalleyi karış karış gezerken, hem destek istedi, hem de sorunları tespit etti. Yapılması gereken çalışmaları ve sorunları çok iyi bildiklerini dile getiren Deveci, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çözüm için çaba göstereceklerini ifade etti.



Muhtar adayı olduğu halde çalışma arkadaşları ile birlikte İpek Taksi civarına ortak ATM kurulması için imza kampanyası başlatan ve topladığı binlerce imzayı ilgili kurumlara teslim eden Kamil Deveci, bankaların en kısa süre içerisinde bölgeye ortak ATM sözü vermesiyle birlikte henüz muhtar seçilmeden ilk hizmetini getirmiş oldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de çeşitli etkinliklerde ve bölgelerde tüm kadınlara karanfil hediye eden Deveci, ayrıca mahallede bulunan esnafı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Babacan tavrı, yardımsever kişiliği, çalışkanlığı ve üretkenliği ile dikkat çeken Kamil Deveci, 1 Nisan’dan itibaren mahalle halkına “muhtar” olarak hizmet vermeye hazır olduğunu dile getirdi. Deveci, tüm mahalle sakinlerini sandığa davet ederek, seçimlerde kendisine ve ekibine destek verilmesini talep etti.

Kamil Deveci’nin azaları ise şu isimlerden oluşuyor: Alev Polat, Reyhan Bolat, Halil Kabadayı, Şah İsmail Akınalp, Tuncer Duran, Bilal Baylan, Mehmet Çetinkaya ve Dursun Belli.