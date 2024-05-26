Alınan bilgiye göre Mustafa A.Y.(22) idaresindeki 19 S 275 plakalı otomobil İnönü Caddesi’nde hastane istikametine seyir halindeyken yaya geçidinden geçen Selami K.(47)'nın kullandığı 19 KC 984 plakalı elektrikli motosikletle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeni ile trafiğe kapanan cadde araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe.