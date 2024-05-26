HİTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zehra Ünal’ın yönetiminde yapılan panele konuşmacı olarak katılan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Servisinden Op. Dr. Ayla Ece Çelikten, Hemşire Sibel Şahin ve Hemşire Kelime Özşen konuşmacı olarak katıldı.

Panelde Op. Dr. Ayla Ece Çelikten “Kalp ve Damar Cerrahisinde Temel Uygulamalar”, Hemşire Sibel Şahin “Kalp Damar Cerrahisinde Preoperatif Hemşirelik Uygulamaları” ve Hemşire Kelime Özşen ise “Kalp Damar Cerrahisinde Postoperatif Hemşirelik Uygulamaları” konularında sunum yaptı.

Program panelistlere teşekkür belgesi verilmesi ile tamamlandı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ