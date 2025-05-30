Yoğun bir öğretim döneminin sonuna yaklaşırken öğrencilerin stres atmaları, yaşadıkları çevreyi tanımaları ve çevreye karşı duyarlılık kazanmaları amacıyla Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi Gezi Kulübü muhteşem bir doğa gezisi düzenledi.

Okul öğretmenleri Ahmet Bilgili, Hüseyin Korkmaz, Ahmet aturgay Soruklu ve Çelebi Tekin rehberliğinde gerçekleşen geziye katılan öğrenciler, Kalinse Kanyonu’nun eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin programlar arası bileşenlerinde yer alan işbirliği, duyarlılık, sorumluluk gibi değerleri öğrencilere yaparak ve yaşayarak öğretmeyi de amaçlayan gezi; her anlamda yüzleri güldürdü.

Sabahın erken saatlerinde yola çıkan ekip, ilk olarak kanyonun muhteşem manzarası eşliğinde doğa yürüyüşü yaptı. Yemyeşil bitki örtüsü ve şelalenin serin suları arasında keyifli anlar geçiren öğrenciler, bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Yürüyüşün ardından öğle molasında sucuk ekmek keyfi yapan gezi ekibi, doğanın tadını çıkararak günün yorgunluğunu attı. Öğretmenler, öğrencilerin hem stres atmalarını hem de doğayla iç içe bir deneyim yaşamalarını sağlamanın mutluluğunu dile getirdi.

Okul Müdürü Mustafa Yıldırım, bu tarz etkinliklerle öğrencileri sadece akademiye değil hayata da hazırlamayı amaçladıklarını belirtti. Geziyi düzenleyen öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

Editör: Haber Merkezi