Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan U11-U13 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 25-28 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda güreşçinin mindere çıktığı şampiyonada Çorum Milli Eğitim Spor Kulübü güreşçilerinden Enes Yasin Kalender U13 kategorisinde 44 kiloda, Yiğit Emir Yıldız ise 68 kiloda tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu olmayı başardılar.

Takımlar sıralamasında ise Çorum Milli Eğitim Spor Kulübü 240 takım arasında üçüncülük kupasını aldı.

Şampiyona sonunda bir açıklama yapan Kafile Başkanı Uğur Çadır, elde edilen başarının çok büyük olduğuna vurgu yaparken, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'e ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Editör: RIFAT KARA