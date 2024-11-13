Kaleli Vakfı Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde, “Dijital Çağın Bağımlılığı: Ailede Ebeveyn-Çocuk İlişkisi ve İnternetin Etkileri” konusu ele alındı.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Yakup Coştu moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Nevzat Gencer ve İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Macid Yılmaz panelist olarak katıldı.

Doç.Dr.Nevzat Gencer, “Dijital Çağda Dengeyi Bulmak: Sosyal Medya ve Bağımlılık”, Prof.Dr.Macid Yılmaz, “Modernite Karşısında Değişen Aileler” konulu birer sunum yaptılar.

Moderatör Prof.Dr.Yakup Coştu ise “İnternetin insanların hayatını kolaylaştırıcı boyutu olduğu gibi bunun yanında insanın psikolojisine, fizyolojisine bir takım yan etkileri risk olarak karşımıza çıkmaktadır. Aileler, sosyal medya kullanan çocuklar ve gençlerle iletişim kurarken, yasakçı ve zorbacı davranışlar yerine empati yoluyla, iletişim ve etkileşim ile hareket ederek bu risklerin önüne geçebiliriz. Çocuklara örnek olacaksak , bu mecrada onları yalnız başına bırakmak yerine onlarla bir arada hareket ederek bu hayatı beraber yaşamalı ve bu süreç içerisinde karşılaştığımız risklere, avantajlara, sorunlara birlikte çözüm üretmeliyiz.” diye konuştu.