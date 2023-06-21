Kale Mahallesi’nde yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili kurulan Gayrimenkul Değerleme A.Ş firması (GEDAŞ) irtibat ofisinin kapatılması üzerine mahalle sakinleri projenin durdurulduğunu iddia etmiş konuyla ilgili Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan bilgi istemişti.

Belediye Başkanı Aşgın, TOKİ’nin kentsel dönüşüm firması GEDAŞ’ın Türkiye’nin kentsel dönüşüm olan tüm illerinde ofisi olduğunu ve seçimlerden sonra yeni bakan da değişince Türkiye’deki tüm ofisleri kapatma kararı aldıklarını bildirdi.

9.5 hektarlık alanda uygulanacak Kale’deki kentsel dönüşüm projesi için GEDAŞ’ın bir yılı aşkın süredir ilimizde çalıştığını kaydeden Aşgın, “GEDAŞ, bu projenin sınırları içindeki özel mülkiyetlere ait olan kişilerle, kurumlarla görüşmek suretiyle onlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tekliflerini sundu. GEDAŞ yetkilileri yapması gereken çalışmaları zaten tamamladı. Şu an Bakanlığın elinde veri havuzu hazır. Kamu kurumlarıyla birlikte yüzde 60 anlaştı zaten. Kalan kısımlarla alakalı teklifler verildiği için GEDAŞ’ın burada ekstradan kalmasının da bir anlamı yok. Önümüzdeki süreçle ilgili olarak Bakanlık, yeni bakanımıza bu projelerin tamamı hakkında bilgi sunacak. Bakanlığımız kararını verecek.” ifadesini kullandı.

“RİSKLİ ALAN OLDUĞU İÇİN PROJE DURMAZ”

“Buradan geri dönüş diye bir şey teknik olarak da mümkün değil” diyen Belediye Başkanı Aşgın, Kale Mahallesi’ndeki 9.5 hektarlık alanı Bakanlığın riskli alan ilan ettiğini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada yıkılma ihtimali olan eski binalar var, Bakanlık burayı riskli alan ilan etti, şimdi projeden vazgeçince burası risksiz alan mı olacak? En önemli aşaması buranın riskli alan olarak ilan edilmesiydi. Projenin seyriyle ilgili yeni bakanımızdan biz de randevu talep ettik.

Detaylarını sayın bakanımızla görüşeceğiz. Genel müdürlük düzeyinde teknik heyetle sürekli irtibat halindeyiz. Onların da söylediği şu projeden herhangi bir dönüş söz konusu değil. Teknik olarak bu mümkün değil. Kabul edelim ki 11 ilde ciddi bir deprem oldu. Şu an bu 11 il ayağa kaldırılıyor. TOKİ evi başına yıkılmış insanlara ev yapıyor. Bizim projemiz de Türkiye’de ki tüm projeler olmak üzere yeni bir süreç yönetimi gerekli, Bakanlık da bunu yapıyor. Yoksa projeden geri dönme söz konusu değil.”