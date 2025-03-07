31 yaşındaki deneyimli eldiven, profesyonel futbolculuk kariyerinde daha önce en çok Gümüşhanespor’da resmi maça çıktı. Gümüşhanespor formasıyla 122 maçta 125 gol yiyen Hasan Hüseyin Akınay, Ahlatcı Çorum FK’da ise 123 karşılaşmada kalesinde 122 gol gördü.

Hasan Hüseyin Akınay, mevcut kadrodaki oyuncular arasında 122 maçlı Atakan Akkaynak’ı da geçerek Ahlatcı Çorum FK’da en çok resmi maç oynayan futbolcu unvanının yeni sahibi oldu.

130 maçla Oğuzhan Yalçın ve İmam Almas, Ahlatcı Çorum FK’da en çok maça çıkan oyuncu unvanını paylaşıyorlar.