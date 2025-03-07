15-26 Kasım 2025 tarihleri ​​arasında Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenmesi planlanan 25.Yaz Sağır Olimpiyatlarında mücadele edecek olan İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör değişikliğine gidildi. 2022-2024 yıllarında A milli takımı çalıştıran Ramazan Karacif, 1 yıl aradan sonra yeniden göreve getirildi.

Ramazan Karacif’in İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı’nın başına getirildiği ile ilgili olarak İşitme Engelliler Spor Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Uzun yıllar Federasyonumuz bünyesinde başarıyla çeşitli görevlerde bulunan Ramazan Karacif, İşitme Engelliler Futbol A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmiştir.

Ramazan Karacif hocamızın, sporculuk ve teknik direktörlük kariyerinde kazandığı değerli deneyimlerle İşitme Engelliler Futbol A Milli Takımımıza büyük katkılar sağlayıp işitme engelliler futbolunu uluslararası arenada daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Özellikle olimpiyatlar ve uluslararası organizasyonlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir.

Ramazan Karacif’e yeni görevinde başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

HEDEF ŞAMPİYONUK

Milli takımı olimpiyatlara hazırlayacak olan hemşehrimiz Ramazan Karacif, “Hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah başaracağız” dedi.

Millilerimiz, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Antalya’da düzenlenen Avrupa şampiyonasında üçüncü olup olimpiyata katılma kotası almıştı.