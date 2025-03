Büyük Birlik Partisi Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında “Yüzyıllar boyunca olduğu gibi, bugün de kadınlarımız, bilimde, sanatta, ekonomide, her alanda yükselen Türkiye'nin yapı taşlarını örüyor” dedi.

Kadınların toplumun aynası olduğunu kaydeden Yandım, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bir toplumda kadın ne kadar değerliyse, toplum da o kadar değerlidir. Kadın ne kadar hayata katılmış, yaşama dokunmuşsa, toplum o kadar gelişmiş, kalkınmış demektir.

Cumhuriyetimizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Bir toplum, ancak kadınlar ve erkekler yan yana yürüdükçe gelişebilir’ diyerek bu gerçeği ifade etmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin hedeflerine ulaşmasında kadınlarımızın hayata katılımlarının önemini vurgulamıştır.

Bu manada, şanlı tarihimizin altın sayfalarının yazılmasında kadınlarımızın da emekleri, katkıları ve dokunuşları var. Kadınlarımız yüzyıllar boyunca bu toprakların hikâyesini cesaret ve bilgelikle ördüler. Yüzyıllar boyunca olduğu gibi, bugün de kadınlarımız, bilimde, sanatta, ekonomide, her alanda yükselen Türkiye'nin yapı taşlarını örüyor.

Bu inançla, şehit ve gazi yakını kadınlarımız başta olmak üzere, yaşam mücadelesinin her safhasında fedakârca yanımızda yer alan tüm kadınlarımızı saygıyla sevgiyle muhabbetle selamlıyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.”

