Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlararası Kadınlar Futsal Turnuvası'nda heyecan sona erdi. 8 takımın katılımı ile start alan turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Tevfik Kış Spor Salonu'nda oynanan final maçında Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) ile Çorum Eğitim Araştırma Hastanesi takımları karşı karşıya geldi. Çocukların, eşlerin, anne ve babaların da yoğun ilgi gösterdiği final maçı denk bir mücadeleye sahne olurken, kilidi açan golü ilk yarı da Milli Eğitim Müdürlüğü takımından Nesrin kaydetti. İkinci yarıda da dişe diş bir mücadele ortaya koyan iki takım gol yollarında fazla etkili olamayınca maç 1-0 MEM'in üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından ilk kez düzenlenen turnuvanın şampiyonu Milli Eğitim Müdürlüğü olurken, Çorum Eğitim Araştırma Hastanesi takımı ise ikincilik kupasını kazandı.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI BELEDİYE'NİN

Kurumlararası Kadınlar Futsal Turnuvası'nda üçüncülük kupasının sahibi de belli oldu.

MEM ile Çorum Eğitim Araştırma Hastanesi takımları arasında oynanan final maçı öncesi Gençlikspor ile Çorum Belediyesi üçüncülük maçında kozlarını paylaştı. Yine Tevfik Kış Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Çorum Belediyesi takımı Nuriye'nin etkili oyunu Buket ve Hatice'nin golleri ile 3-1 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu. Gençlikspor ise dördüncülük kupası ile teselli buldu.





KUPALAR TÖRENLE VERİLDİ

Final maçının ardından düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Meteoroloji Müdürü Ahmet Akıllıer, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, kurum temsilcileri, antrenörler, sporcular ve sporcu aileleri katıldı. Dereceye giren takımlara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.