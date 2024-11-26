Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ilgili kurumlar tarafından icra edilen çalışmalar hakkında sunumların yapıldığı toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Naim Çetinkaya, kamu kurumlarının temsilcileri ve diğer kurum üyeleri katıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede; önleyici ve koruyucu faaliyetler ile birlikte eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarının çok kıymetli olduğunu belirten Vali Çalgan, bu çalışmalara belediye, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm kurumlarla iletişim, uyum ve koordineli bir işbirliği içerisinde aksatılmadan devam edileceğini ifade etti.

Editör: SELDA FINDIK