Türkiye'nin farklı illerinden gelen gönüllüler, Çorum’da 10 gün boyunca çeşitli aktiviteler gerçekleştirerek toplumsal ve bireysel dayanışmaya katkı sağlayacak.

Vali Çalgan, gönüllülük esasına dayalı projede yer alarak büyük bir sosyal sorumluluk örneği sergileyen gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hüseyin Şahin ile Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Şahan’ın da hazır bulunduğu ziyarette gençleri tebrik eden Vali Çalgan, çalışmalarında başarılar dileyerek desteklerini iletti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR