Çorum’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun 2025 yılı 2. toplantısı, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan başkanlığında valilik toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Ayrıca, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Yapılan değerlendirmelerle, kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin ve sürdürülebilir adımlar atılması için ortak çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi