ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, eğitimci-ressam Şahika Çağlar, Hollanda’nın Deventer kentinde düzenlediği sanat atölyesinde, “Kadına Yönelik Şiddet”e karşı Hollandalı kadınlarla birlikte “sanatla” ses yükseltti. Deventer Kütüphanesi’ndeki etkinlikte, kadınlar, kadına şiddet konusundaki duygularını tuvallere yansıttılar.

Atölye çalışması, dünya çapında kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden “Orange the World”, “Vrouwen Voor Elkaar” ve “Soroptimist Kadınlar Derneği VOV Hollanda Grubu” Deventer Belediyesi ve Kütüphane işbirliği gerçekleştirildi. Etkinlik, katılımcı kadınların renkler ve biçimler aracılığıyla hislerini özgürce yansıttığı ve eserlerini küçük bir sergiyle taçlandırdığı bir platform sundu.

Kadınların dayanışmasını güçlendirmeyi ve şiddete karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan bu atölyede, Şahika Çağlar’ın rehberliğinde yaratıcı çalışmalar yapıldı. Şahika Çağlar, Türkiye’nin Hatay şehrinde, deprem sonrası çocuklarla gerçekleştirdiği sanat projelerinden ilham alarak, sanatın iyileştirici ve umut verici gücünü katılımcılarla paylaştı.

Kadınların yaratıcılıklarını özgürce sergilediği bu etkinlik sadece bir atölye değil, aynı zamanda bir farkındalık hareketine dönüştü. Çalışmanın sonunda katılımcıların eserleri, şiddete karşı ortak bir mesaj taşıyan küçük bir sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.