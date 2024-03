Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, kadınların toplumun en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu belirterek, “Yaşamın her kademesinde önemli roller üstelenen kahraman kadınlarımız, fedakârlık içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkemizin kalkınmasında her zaman büyük pay sahibi olmuşlardır” dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Baran, hayatın her aşamasında aldığı görevlerle vatanına ve milletine önemli hizmetlerde bulunmuş Türk kadınının kahramanlığı ve vatanseverliğiyle de adını tarihe yazdırdığını kaydetti.

Günümüzde Türk kadınının hemen hemen her sektörde görev aldığını, iş hayatından siyasete, sanattan spora birçok alanda uluslararası başarılara imza attığını belirten Baran, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımız, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında önemli bir yere sahiptir. Toplumumuzda var olan güçlü aile bağları, aile bireylerinin birbirine gösterdiği sevgi, saygı ve anlayış kadınlarımızın eseridir.

Fedakârlıkları, sevgi dolu kalpleri, nezaketleri ve daha birçok güzel davranışlarıyla yaşamın en değerli parçası olan kadınlarımız, toplumun oluşmasında birer denge unsurudur.

Bu duygu ve düşüncelerle doğumdan ölüme kadar olan süreçte varlıklarıyla bizleri onurlandıran, eğiten, yetiştiren, hayatın her alanında fedakârca arkamızda olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutlarım.”

Editör: HABER MERKEZİ