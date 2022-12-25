Kadın muhasebeciler 12.toplantılarını, 48 firmadan 67 muhasebe yöneticisi ile “Gülümoğlu Yem” sponsorluğunda Lila’da gerçekleştirdiler.

Türkiye’nin en büyük “kadın muhasebeciler topluluğu” olmanın gururunu paylaşan muhasebeciler, yeni yılda da kararlı biçimde yollarına devam etme ve daha ileri adımlar atma iradesini ortaya koydular.

Dalyan Makina Muhasebe Müdürü Funda Aykaç’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Gülümoğlu Yem Muhasebe Müdürü Gül Aydın Yılmaz, müşteri memnuniyetini ön planda tutan,30 yılı aşkın tecrübeye sahip firma olarak sektörün en iyileri arasında olmanın yanı sıra,küçükbaş ve büyükbaş hayvan yemlerinde çeşitlilik ilkesi ile en kaliteli yem üretmede Türkiye’nin sayılı markaları arasına girdiklerini söyledi.

Hitit Üniversitesi Finans Uzmanı Doç.Dr.Eşref Savaş Başçı da kadın muhasebecilere excel programını muhasebe raporlama sistemlerinde en aktif,en doğru ve en hızlı şekilde nasıl kullanabilecekleri hususunda detaylı eğitim verdi.



(Haber Merkezi)