Kadın muhasebeciler 13.toplantılarını 52 firmadan 70 muhasebe yöneticisi ile “markamakina.com” sponsorluğunda Lila’da gerçekleştirdiler.

Türkiye’nin en büyük kadın muhasebeciler topluluğu olmalarının gururunu yaşayan kadın muhasebeciler, “Kadın Muhasebeciler ve Muhasebe Çalışanları Derneği” (KADMUDER) adı altında tüzel kişilik kazanmalarını yemek sonrası pasta keserek kutladılar.

Dalyan Makina Muhasebe Müdürü ve KADMUDER Kurucu Başkanı Funda Aykaç’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Dalyan Makina ve Markamakina.com Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Dalyan, Türkiye’de ve Avrupa’da hızla büyüyen e-ticaret ve e-ihracat sektörü hakkında bilgi verdi. ETİD Yönetim Kurulu Üyesi olan Erkan Dalyan bütün e-ticaret platformlarında satış yapmak-satın almak, üyelikler, kargo süreçleri, iadeler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları konularında katılımcıları aydınlattı.

Kadın muhasebeciler, bundan böyle KADMUDER çatısı altında eğitimlerine ve sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini bildirdiler.

(Haber Merkezi)

