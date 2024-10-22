Çorum Belediyesi düşük kapasiteli de olsa Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerini açmaya karar verdi. Hatırlanacağı üzere hükümetin tasarruf tedbirleri kapsamında ülke genelinde Halk Eğitim Merkezlerinde ve diğer kültür merkezlerinde yeni dönemde kurslar açılamamış usta öğreticiler işsiz kalmıştı.

Çorum'da da benzer mağduriyetler yaşanırken, Belediye, Kadın Kültür Merkezlerinde kendi imkanlarıyla yeniden kursları açmaya karar verdi. Bahçelievler, Melikgazi, Şenay Aybüke, Mimar Sinan, Akkent ve Buhara Kültür Merkezlerinde açılacak kurslarda Belediye'nin kendi personellerinden oluşan usta öğreticilerin görev yapacağı öğrebildi.

Yeni dönemde kadınların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olan Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nde halı dokuma, spor, mutfak atölyesi, Arapça, pastacılık, Kuran-ı Kerim, halk oyunları ve tefsir kursları açılacak. Kursların yanı sıra kültür merkezlerinde workshoplar da yapılacak.

Yılbaşından sonra kurs sayılarının talebe göre artırılacağı öğrenilirken, belediyeden yapılan açıklamada kontenjanın sınırlı olduğu ve kurslara başvuruların “basvuru.corum.bel.tr” internet adresi üzerinden yapılabileceği bildirildi.