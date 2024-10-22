Çorum'da yaşayan 15 Temmuz gazisi Mustafa Çağıran, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından yaşandığı sevinci anlattı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da gazi olan Mustafa Çağıran, gaziler olarak büyük sevinç yaşadıklarını ifade etti. Elebaşı Gülen'in ardından kalanların da temizlenmesi gerektiğini kaydeden Çağıran, bu tarz hainlerin ortaya çıkmaması için gençlere büyük görev düştüğünü kaydetti.

Ankara’daki gazilerin Sincan'da davullu, zurnalı halaylı gösteriler yaptığını hatırlatan Çağıran, “FETÖ lideri, Amerika’da yaşayan alçak, hain, Türkiye’ye verdiği büyük zararlardan sonra vatansız olarak gebermiştir. Ben öldü demek istemiyorum, geberdi. Biz çok mutlu olduk. Ankara'daki gazi arkadaşlarım Sincan Cezaevinin önünde davullu, halaylı gösteri yaptılar. Ben de katılmak isterdim. FETÖ liderinin ölmesi bu ülke için vatan hainliği anlamında pek bir şey ifade etmez. Zaten hasta, ölmeye yakın bir mahlûktu. Ama memleketimizde vatanına ihanet eden FETÖ’ye gönül vermiş bir çok insanın olduğunu görüyor ve duyuyoruz. Bizim için önemli olan, vatanını 1 dolara satan alçaklara ne yapılması gerekir? Ülkemizde devlet kadrolarında bulunan kişilerin çok iyi araştırılıp liyakatli kişilerden seçilip vatanını, milletini seven kişiler bu kadrolara getirilmesi gerekir. O gün görev bizdeydi, FETÖ’yü başarısız kıldık. Bundan sonra da vatanını milletini seven, gerektiğinde gözünü kırpmadan canını verecek insanları yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de aileler ve öğretmenlerimize büyük görev düşüyor” dedi.

Editör: İHA AJANS