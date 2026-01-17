Meteorolojik değerlendirmelere göre bugünden itibaren ilimizde hava sıcaklıklarının -5 ila -7 dereceye kadar düşeceği açıklandı.

Çorum Valiliği yaptığı uyarı ile ilimizin bugünden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına gireceğini duyurdu.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ilimizde soğuk havanın Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği, termometrelerin 1 hafta boyunca gece sıfırın altında eksi 7 derecelere kadar düşeceği, gündüz sıcaklığının ise 0 ile 4 derece arasında değişeceği vurgulandı.

Çorum’un iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görülmesinin beklendiği dile getirilen açıklamada vatandaşlar uyarılarak: “Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” görüşüne yer verildi.