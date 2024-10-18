Türkiye genelinde 100 bin usta öğretici, Çorum'da da yaklaşık 3 bin 400 usta öğretici tasarruf tedbirleri kapsamında işsiz kaldı.

Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslarda görev yapan usta öğreticiler, ayrıca Çorum Belediyesi tarafından mahallelerde hizmete sunulan 8 Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde birbirinden farklı kurslarla kadınların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyordu.

'Kadın Merkezleri kadınlara umut oluyor' denilerek açılan Kadın Merkezlerinde şimdilerde ne kursiyer var ne de usta öğretici.

Tasarruf tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durdurduğu öğrenilen Kadın Kültür Merkezlerindeki kurslar nedeniyle hem usta öğreticiler hem kadın kursiyerler mağduriyet yaşıyor.

ENGELLİLER MERKEZİNDE GÖNÜLLÜLER GÖREV YAPACAK

Öte yandan Çorum Belediyesi'ne bağlı Engelli Eğitim Merkezlerinde usta öğreticilerin yerini gönüllülerin aldığı öğrenildi.

Çorum Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir videoyla Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezlerindeki kurslara, çalışmalara dün itibariyle başladığını duyurdu.

Duyuruyu yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mustafa Yaşar, “İnşallah gönüllü annelerimizin ve gönüllü öğreticilerimizin desteğiyle güzel bir kurs dönemi geçirmeye devam edeceğiz” dedi.