Kuruluşundan bugüne kadar kadın istihdamının artırılması ve kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi, ayrıca kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki potansiyellerinin ortaya çıkarılması amacıyla birçok proje uygulayan OKA, yerel kalkınmanın önemli paydaşları olan kadın kooperatiflerine sağladığı desteklerle Amasya, ÇORUM, Samsun ve Tokat’ın dâhil olduğu TR83 Bölgesi’nde ciddi bir farkındalık ve sürdürülebilir kooperatif yapısı oluşmasını sağladı. Birçok kadına dokunan bu projeler, kadın kooperatifleri aracılığıyla sosyal ve ekonomik değişimi tetikledi. Tokat ilinde OKA destekleriyle altyapıdan kurumsallaşmaya, ürün geliştirmeden tanıtım ve pazarlamaya kadar pek çok konuda 6 farklı kooperatifçilik projesi hayata geçirildi. Bu projelere güncel rakamla 13,8 milyon TL hibe sağlandı, 16 milyon TL yatırım hacmi oluşturuldu.



TOKAT KADIN KOOPERATİFLERİ İLK SATIŞ MAĞAZASINI AÇTI

Kadının Gücü Tokat'ın Gücü Projesi ile oluşturulan Tokat Kadın Kooperatifleri markası, şehir merkezinde açtığı satış mağazasıyla e-ticarette gösterdiği başarısını daha ileri taşımayı hedefliyor. Tarihi Taşhan'da açılan 300 metrekarelik mağazada Tokat Kadın Kooperatifleri ürünleri ile birlikte toplam 17 kadın kooperatifinin ürettiği ürünler ve Tokat'ın endemik ve değerli ürünlerini kozmetik alanında kullanmak için oluşturulan Tokat Komana markasının ürünleri satışa sunuldu. Böylelikle ilde aktif olarak faaliyet gösteren kadın girişimi ve üretimi kooperatiflerinin ürettiği coğrafi işaret tescilli Narince yaprağı, yufka, erişte, köme, pekmez, tatlı tarhana, kuşburnu ve kızılcık marmelatı, madımak konservesi, çorbalık toz ve konserve tarhana, reçel, salça ve konserve gibi ürünler bir çatı altında tüketiciye ulaştırılacak.

KADIN'IN GÜCÜ TOKAT'IN GÜCÜ PROJESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki SOGEP kapsamında desteklenen ve Tokat Valiliği tarafından yürütülen Kadının Gücü Tokat'ın Gücü Projesi ile Tokat ilinde merkez ve ilçelerde 14 kadın girişimi ve üretimi kooperatifi kuruldu. 100 kadın üyenin katılımıyla kurulan kooperatifler, Tokat Kadın Kooperatifleri markası altında bir araya getirildi. Proje kapsamında kooperatif üyelerine yönelik kooperatif girişimciliği, iletişim, finansal yönetim ve muhasebe, pazarlama ve markalaşma, e-ticaret ve mikro ihracat, güven gıda üretim teknikleri eğitimleri verilerek, üretim atölyeleri kuruldu. Kurulan 14 kadın girişimi ve üretimi kooperatifinin Ticaret Bakanlığı KOOP-DES Programı'na sunulan projelerinin geliştirme ve başvuru süreci de OKA Tokat Yatırım Destek Ofisi liderliğinde yürütüldü.