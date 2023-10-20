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Alınan bilgiye göre Buharaevler Mahallesi Buharaevler 2. Sokak’ta bulunan ikametten hırsızlık yaptıkları tespit edilen S.Z.(24), M.K.(23) ve B.D.(40) İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan takip neticesinde yakalandılar.



Şahısların evlerden çaldıkları altın ve paraları ise Buharaevler 6. Sokak üzerinde bir binanın bahçesine attıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli kadından S.Z.’nin 3 farklı suç nedeni ile arandığı belirlenirken, şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.