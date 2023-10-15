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Uzun yıllar sonra ilk kez Çorum'u Profesyonel Lig'de temsil etmeye hazırlanan Gençlikspor kadın hentbol takımında ilk antrenman yapıldı. Kadınlar 2.Lig A grubunda Yeni Mahalle, Ankara Gençlikspor, Sinop Spor Kulübü ve Esen Akü takımları ile mücadele edecek olan Çorum Gençlikspor takımının ilk antrenmanı önceki gün akşam Tevfik Kış Spor Salonu'nda yapıldı. Antrenör Taner Adıkdı ve Yardımcı antrenör Ömür Soytemiz nezaretinde gerçekleşen sezonun ilk antrenmanı tempolu koşularla başlarken, top sürme ve taktik ağırlıklı çift kale çalışma ile antrenmanı tamamladı.

Antrenman sonunda Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel tarafından sporculara baklava ikramı yapıldı.

Uzun yıllar sonda ilk kez Çorum'da bir takımın 2.Lig'de mücadele edecek olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden antrenör Taner Adıkdı, amaçlarının Çorum'da hentbola gönül veren genç sporcuları üst düzey liglerde mücadele ettirerek geleceğe daha iyi hazırlamak olduğunu söyledi. Takıma seçilen sporcular sosyo ekonomik gelir düzeyi düşük olan ailelerden seçilerek ligde oynanan maçlara sporcular Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan spor salonlarında antrenmanlarını yapacaklarının da altını çizen Adıkdı, " Bu sayede bireyler boş zamanlarında zararlı alışkanlıklar ve suça meyilli ortamlardan uzak kalacaktır. Milli takıma, üniversitelerin spor akademilerine nitelikli ve ahlaki değerleri yüksek bireyler kazandıracağız" dedi.