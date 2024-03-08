Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ile Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimci kurslarına katılan kadınların ürünlerinin satılacağı Kadın Emeği Çarşısı için bir açılış töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, BBP İl Başkanı Özkan Yandım ve çok sayıda kadının katılımıyla gerçekleşen tören, Belediye Mehter Ekibi’nin gösterisiyle başladı.

Törende daha sonra sırasıyla AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, BBP İl Başkanı Özkan Yandım ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın birer konuşma yaptı.



Yaklaşık bir haftadır ürün kabulünün yapıldığı Kadın Emeği Çarşısı’nda kursiyerlerin el emeği ürünlerinden oluşan giyim, aksesuar, takı, süs eşyası ve çeşitli dekoratif ürünlerin raflardaki yerini aldığını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kadınlarımız ürettikleri el ürünlerini burada satıp aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar” dedi.



Bütün projelerinin merkezinde kadınların bulunduğunu kaydeden Aşgın, “Güçlü kadın, güçlü aile demek. Beka sorunu yaşanmayacaksa bunun temelinde kadın vardır” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Kadın Emeği Çarşısı’nın kurdelesi Belediye Başkanı Aşgın ve törene katılan kadınlar tarafından kesildi.