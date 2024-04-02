Olay dün akşam saatlerinde Kadeş Barış Meydanı arka sokağında yaşandı. Eren Ilıman ile Ufuk D.(20), arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ufuk D, Eren Ilıman'ı, tüfekle göğsünden vurdu.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eren Ilıman., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası polis ekiplerince yapılan çalışma neticesi kısa sürede yakalanan zanlı Ufuk D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan cinayet zanlısının tüfekle ateş ettiği anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.