Belediye Kadeş Barış Meydanı'nın batı yakasındaki “Kafeterya, Kırtasiye, Kitap Kafe ve Tematik Kafe” olarak hizmet vermesi planlanan işyerlerini demirbaşlarıyla birlikte kiraya verecek.

Alkolsüz işletme şartı koşulan bu ticari alanların 5 yıl süreyle kiralanacağı açıklandı. İhaleye konu olan iş yerleri için 1 yıllık muhammen bedel 400 bin TL + KDV olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin yatırması gereken geçici teminat tutarı ise 120 bin TL olarak belirlendi.

Buna göre 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile yapılacak olan ihale 16 Aralık 2025 Salı günü saat 14.00’te Çorum Belediyesi Konferans Salonu (Belediye Binası B Blok 5. Kat) Encümen huzurunda yapılacak.

İhaleye katılacak vatandaşların ve tüzel kişilerin, şartname ve eklerini Çorum Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 15 bin TL karşılığında temin etmesi gerekiyor.

Muhabir: Haber Merkezi