Dünya Engelliler Günü kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı personelini ağırlayarak anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Talip Kurt başkanlığındaki ekip, Engelsiz Yaşam Merkezi’nden hizmet alan özel bireylerle ile yakından ilgilenerek onlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Ziyaret boyunca özel bireylerin bireysel ilgi alanlarına yönelik etkileşimde bulunuldu; moral ve motivasyonlarını artırmaya yönelik sıcak bir iletişim ortamı sağlandı.

Ziyaretin en renkli anlarından biri ise ekipte yer alan Alman Çoban Köpeği “Aşık” oldu. “Aşık”, özel bireylerin yoğun sevgisiyle karşılanırken, çocuklar ve yetişkinlerle kurduğu pozitif iletişim sayesinde onlara hem heyecan hem de neşe dolu anlar yaşattı. Merkez çalışanları da bu etkileşimin özel bireylerin psikososyal gelişimine olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Jandarma personeli, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin sunduğu bakım, rehabilitasyon ve sosyal destek hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Görüşmelerde, özel bireylerin toplumsal yaşama aktif ve eşit katılımlarını desteklemeye yönelik kurumlar arası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Bu anlamlı ziyaret, özel bireylerin yüzünde tebessüm oluştururken, aynı zamanda kamu kurumlarının sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin güzel bir örneğini oluşturdu.

Nazik ziyaretleri ve gösterdikleri duyarlılık için İl Jandarma Komutanlığ’na teşekkür edildi.

Muhabir: Haber Merkezi