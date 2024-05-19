Gençlik şenliğine Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanvekili İsmail Yağbat, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Jandarma Komutanı Alb. Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan şenlikte Vali Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanvekili İsmail Yağbat, halkın ve gençlerin bayramını kutladı.

Şenlikte bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, “19 Mayıs ruhu, bizim, bu milletin en büyük varlığı, en büyük sermayesidir. Birlikte yürümenin, zorluklara hep beraber karşı durmanın, azimle, inançla, kararlılıkla mücadele etmenin anlamı bu ruhta gizlidir. Ülkemizin çelik çekirdeğini oluşturan ruh işte budur. Tüm yokluk ve sıkıntılara rağmen milletimizin nasıl 7’den 70’e bir özgürlük mücadelesi verdiğini bugün çok iyi anlayabiliyoruz. 105 yıl sonra bugün bir kez daha diyoruz ki, ayağa kalkmış bir gençlik ve ayağa kalkmış bir millet var” dedi.

GÖSTERİLER BEĞENİ TOPLADI

Şenlikte şiirler okundu, tekvando ve jimnastik branşında sporcular gösteri yaptı. HEM Müdürlüğü halk oyunları ekibinin gösterisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreş ekibinin gösterisi ile devam eden törende, Belediye Bandosu konser verdi.

Atletizm müsabakalarında dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği tören, Çorum Belediyesi folklor ekibinin halk oyunları gösterisi ile sona erdi.