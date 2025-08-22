Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Çorum İl Temsilciliği, önemli bir konuk heyeti ağırladı.

KADEM İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar’ın eşi Mehpare İpek Alar ile AK Parti İl Yönetim Kurulu üyelerini misafir etti.

Ziyarette, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayattaki yeri, karar mekanizmalarına katılımı ve demokrasinin güçlenmesine olan katkıları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

KADEM İl Temsilcisi Şenol, kadınların yalnızca aile içinde değil, iş hayatı, siyaset, akademi ve sivil toplumda da aktif rol üstlenmesinin önemine dikkat çekerek, “Kadınların karar mekanizmalarına katılımı, toplumun gelişmişlik seviyesini yükselten en önemli unsurlardan biridir. KADEM olarak kadınların haklarını korumak ve demokratik kazanımlarını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ziyaret, dayanışmamızın güçlendiğinin göstergesidir” dedi.

Mehpare İpek Alar ise kadınların toplumsal dönüşümdeki kilit rolüne vurgu yaptı. Alar, “Kadınların eğitimden ekonomiye, kültürden siyasete kadar her alanda daha görünür ve etkin olması ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. KADEM’in kadın hakları ve aile değerleri konusundaki çalışmaları örnek teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ve gelecek döneme yönelik ortak proje değerlendirmeleri ile sona erdi.

Muhabir: SELDA FINDIK