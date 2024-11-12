İzmir Devlet Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Kaçaklar” isimli iki perdelik oyun, 15 Kasım 2024 Cuma günü saat 20.00’de, 16 Kasım Cumartesi günü ise saat 14.00’de ve saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde sergilenecek.

Devlet Tiyatrosu’nda tam bilet 70, indirimli bilet ise 45 liradan satışa sunuluyor.

Pierre Palmade ve Christophe Duthuron’un yazdığı, Ebru Kaya’nın çevirip yönettiği “Kaçaklar”da başlıca rolleri Hülya Savaş ve Hande Gürler Kılıç paylaşıyor.

Oyunda, “içinde hüznü, ama daha çok komediyi barındıran sıra dışı bir hikâye” anlatılıyor.

Editör: HABER MERKEZİ