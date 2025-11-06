Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah ticareti yaptığı değerlendirilen bir şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, şüphelinin Karatepe köyünde bulunan evi, aracı ve çiftliğine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 1 adet kalaşnikof tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet Kalaşnikof mermisi, 354 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Muhabir: İHA AJANS