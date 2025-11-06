Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah ticareti yaptığı değerlendirilen bir şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, şüphelinin Karatepe köyünde bulunan evi, aracı ve çiftliğine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 1 adet kalaşnikof tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet Kalaşnikof mermisi, 354 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Çorum dâhil 41 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
Muhabir: İHA AJANS