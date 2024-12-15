Beraberinde İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı J. Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek Kasım ayı asayiş ve güvenlik çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Çalgan, “Çevre, doğa ve hayvanların korunması faaliyetleri kapsamında 25 olaya müdahale edilerek, 16 şahıs hakkında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Baraj ve göletlerimiz ile avlaklarda kaçak avcılığa kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Çevre, doğa ve hayvanların korunması ile ilgili 232 vatandaşımıza bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılmıştır” ifadesini kullandı.

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