Asgari ücrete yapılan yüzde 34 oranındaki zammın ardından gözler memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zamma çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul Teşkilatı bayramlaşma programında yaptığı konuşmada memur maaş zammı ile ilgili olarak bayram sonrasını işaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini, söyleyerek en düşük memur maaş zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan hedeflerinin torba yasa ile paydaşları memnun edecek bir düzenleme olduğunu vurguladı.

'En düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek'

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısında memur ve emekli zamları başta olmak üzere birçok konuyu içeren torba yasa teklifinin ele alınması bekleniyor. Torba yasa ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. Zam oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.

Emeklilere kademeli zam geliyor

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesine dönük atılacak adımlar da Kabine'de masaya yatırılacak. En düşük memur maaşı mart ayında yapılan düzenleme ile 7500 olmuştu. Böylece aylığı 7 bin 500'den az olan tüm emeklilerin aylığı 7 bin 500 liraya sabitlendi. Fakat 7 bin 500 liradan fazla aylığı ola emeklilere bir düzenleme yapılmamıştı. Bu çerçevede 7 bin 500 lira üzerinde aylık alan SGK ve Bağ-Kur emeklileri içinse kademeli bir artış sağlanacak. 7 bin 500-10 bin, 10 bin ile 15 bin, 15 bin ile 20 bin ve 20 bin lira üzerine kademeli olarak emekli zammı belirlenecek.

Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı teklif metni, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kanun teklifine son şekli verilecek.