2025 yılına girmek üzere olduğumuz şu günlerde engelli bireylerin ve onlara destek olan ailelerin yaşadığı ekonomik zorlukların daha da derinleştiğine dikkat çeken Altınokta Körler Derneği Şube Başkanı Kabakcı, konuyla ilgili bir açıklama yaparak engelli aylıkları ve evde bakım aylıklarının artan enflasyon karşısında yetersiz kaldığını, %40-69 rapor sahibi engelli vatandaşların aylığının 3 bin 300 TL, %70 ve üzeri raporu olan engellilerin aylığı ise 5 bin 7 TL seviyesinde bulunduğunu, ayrıca evde bakım aylıklarının da 9 bin 70 lira gibi komik bir rakam olduğunu dile getirdi.

Bu ücretlerin engelli bireylerin temel hak ve ihtiyaçlarını karşılayamamalarına neden olduğunu kaydeden Kabakcı açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Mevcut ödenekler, bir bireyin onurlu bir şekilde yaşayabilmesi için gerekli olan en temel ihtiyaçları dahi karşılayamaz düzeydedir. Bu durum, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını daha da zorlaştırmakta ve onların ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak dışlanmasına yol açmaktadır.

TALEPLERİMİZ: Engelli aylıkları ve evde bakım aylıkları, enflasyon oranları ve asgari yaşam standartları göz önünde bulundurularak acilen artırılmalıdır.

Bu ödeneklerin, insan onuruna yakışır bir yaşam sağlayacak şekilde düzenli ve sürdürülebilir bir düzene kavuşturulması sağlanmalıdır.

Engelli bireylerin ekonomik desteklere daha kolay erişimini sağlayacak idari düzenlemeler yapılmalıdır.

Engelli bireylerin onurlu bir yaşam sürmeleri ve toplumda eşit haklara sahip bireyler olarak yer alabilmeleri, sosyal devlet anlayışının bir gereğidir.

Yetkilileri, bu konuda hızlı ve etkili adımlar atmaya davet ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki, engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, sadece onların değil, tüm toplumun huzuru ve refahı için gereklidir.”

Editör: Haber Merkezi