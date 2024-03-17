Zonguldak’ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Yarı Final Grup Birinciliğinde Çorum’u temsil eden sporculardan Haktan Semih Aydoğan derece yaparak Türkiye şampiyonası finallerinde mücadele etme hakkı kazandı.

60 kiloda mindere çıkan Süheyb-i Rumi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Haktan Semih Aydoğan üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Aydoğan, elde ettiği bu başarı ile 27-28 Nisan tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzenlenecek Türkiye şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.