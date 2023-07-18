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Mevcut görevi yürütmekte olan il temsilcisi ve yönetimi, JMO Genel Merkez kararı ile değiştirilerek yeni yönetim kurulu oluşturuldu.

Yeni yönetim Fikri Koçak başkanlığında, Bekir Mutlu Yılmaz, Muhammet Alaçam, Furkan Kaplan ve Mesut Buz’dan oluştu.

Mesleki ve sosyal sorumluluklar çerçevesinde çalışmalara başladıklarını kaydeden İl Temsilcisi Fikri Koçak, ilkeli ve bilimsel yaklaşımlardan asla taviz vermeden meslek onur ve etiğine yakışır biçimde görevi sürdüreceklerini söyledi.

Yürütme kurulu olarak, öncelikle üyeleri, üniversite, sivil toplum kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, sanayi odası ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışma içinde olacaklarını açıklayan Koçak, “Mesleğimize ve meslektaş sorunlarına sahip çıkarak, üyelerimiz ve kamu yararları doğrultusunda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ayrıca bu görevde gönüllülük esasına dayalı olarak bulunmaktayız" diye konuştu.

Koçak, Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi’ne bu görevi kendilerine layık gördükleri için teşekkür etti.