Ekiplerin, aranan şahısların izini sürerek yaptıkları başarılı operasyonlar, dikkat çeken sonuçlar doğurdu. Bu şahıslar arasında, ağır suçlardan hüküm giymiş bazı isimler de yer aldı.

İstanbul'da ikamet eden, “kasten öldürme” suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Çorum’un Mecitözü ilçesinde terkedilmiş bir evde saklanırken yakalandı. Ayrıca, “konut ve eklentilerinde yağma” suçundan 33 yıl 5 gün hapis cezası bulunan başka bir şahıs, Çorum’un Sungurlu ilçesindeki evinde saklanırken gözaltına alındı.

Bir diğer yakalanan şüpheli, "kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı ve Çorum İl Merkezi'nde yapılan operasyonla yakalandı. Son olarak, "cinsel saldırı" suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir şahıs da, yine Çorum Merkez'de yapılan başarılı bir takip sonucunda tutuklandı.

JASAT ekiplerinin yaptığı araştırmalar ve takibin derinleştirilmesiyle, aranan şahısların saklandıkları ev ve işyerlerinde gözaltına alındığı belirtildi. Yakalanan şahıslar, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini açıkladı. İl genelindeki faili meçhul olayların araştırılması ve suçluların adalet önüne çıkarılması amacıyla yürütülen operasyonlar, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Jandarma yetkilileri, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerinin, olayların aydınlatılmasında ve önlenmesinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Editör: Haber Merkezi