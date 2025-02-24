Yavruturna Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapıldığına dair alınan ihbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, yapılan operasyonda 342 adet sentetik ecza hapı ve 4,72 gram kubar esrar ele geçirirken, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si adli makamlar tarafından tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenini bozmak isteyen bireylere karşı titiz ve kararlı çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Editör: Haber Merkezi