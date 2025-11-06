Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Laçin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma çerçevesinde, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir haftada çok sayıda operasyon ve arama gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 736 bin 217 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Muhabir: İHA AJANS