Çorum'un İskilip ilçesinde jandarma ekipleri, günlük rutin denetimlerle ilçede huzur ve güvenliği sağlıyor. İskilip Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere trafiğin yoğun olduğu noktalarda denetleme noktaları oluşturdu.

Bu noktalarda durdurulan araçlar trafik güvenliği açısından incelenirken, sürücü ve yolcuların da GBT sorguları yapılıyor. Günlük ortalama 360 aracın incelendiği denetimlerde yaklaşık 700 kişinin de sorgulaması yapılıyor.

Farklı saat aralıklarında yapılan denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Editör: AA AJANS